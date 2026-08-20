Зарабатывала на справках и снимала с "Оберега": дело председателя ВЛК направлено в суд

Фото: Офис Генерального прокурора

В Днепре будут судить главу военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, она за деньги способствовала оформлению "нужных" выводов ВЛК, а также приобрела активы на миллионы гривен, законность происхождения части которых не подтверждена

Об этом сообщил Офис Генеарльного прокурора, передает RegioNews .

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительный акт в отношении должностной лица. Ей инкриминируют пособничество в уклонении от призыва во время мобилизации, получения и предоставления неправомерной выгоды, а также незаконное обогащение.

По данным следствия, в сентябре-октябре 2025 года обвиняемая действовала в сговоре с гражданским лицом и использовала служебное положение. За деньги она обеспечивала внесение недостоверных сведений в выводы военно-врачебной комиссии, что позволяло военнообязанным уклоняться от призыва во время мобилизации.

Правоохранители задокументировали получение должностным лицом 2 тысячи долларов США и 10 тысяч гривен за оформление таких выводов.

Кроме того, по данным следствия, она передала 500 долларов США работнику одного из ТЦК и СП Днепропетровской области. За эти деньги он должен был снять с розыска в системе "Оберег" ее знакомого.

Отдельно правоохранители установили признаки незаконного обогащения. По обращению прокурора НАПК провело мониторинг образа жизни и проверку происхождения активов обвиняемой.

Выяснилось, что она приобрела активы общей стоимостью 13,7 млн. гривен. При этом законность происхождения 12,3 млн. гривен из этой суммы, по данным прокуратуры, подтвердить не удалось.

Во время обыска по месту жительства чиновники изъяли 307 тысяч долларов США, 6 тысяч евро и 113 тысяч гривен наличными. Из них 300 тысяч долларов в установленном законом порядке прокуроры передали в управление АРМА.

По ходатайству прокурора суд избрал обвиняемую меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12 млн гривен залога. На ее имущество также был наложен арест.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении заместителю председателя военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП Киевщины – врачу-психиатру коммунального медицинского учреждения по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом.