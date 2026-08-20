На Закарпатті керівника ТЦК відсторонили через пияцтво

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За даними журналіста Віталія Глаголи, керівника Перечинського відділу ТЦК відсторонили. Причиною стала його поява на службі у п'яному стані

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За даними журналіста, 19 черпня начальник мобілізаційного відділу ОК полковник Боярчук проводив селекторну нараду разом із тимчасовим виконувачем обов’язків начальника Закарпатського ОТЦК та СП полковником Дмитром Камерістовим. ПРоте з'ясувалось, що начальник першого відділу Ужгородського РТЦК та СП у Перечині підполковник Андрій Плиска перебував на службі у нетверезому стані.

Згодом Плиску відсторонили на період проведення службового розслідування.

"Це не єдиний керівник ТЦК на Закарпатті, який підбухує на роботі. Цікаво коли попадуться інші. Враження, що кримінальна справа, розслідування чи пʼянка на роботі - один з основних критеріїв вибору", - каже журналіст Віталій Глагола.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ провели масштабну спецоперацію "Чесний призов".

Слідчі дії відбулися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Правоохоронці повідомили про підозру 15 особам. Двох фігурантів затримали.

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