В Киевской области россияне уничтожили склад с продуктами

Фото из открытых источников

В Киевской области в результате обстрела пострадал продуктовый склад. Речь идет о составе сети "Фора"

Об этом сообщили в пресс-службе "Фора", передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрела пострадал состав "Фора" в Мартусовке. Там хранили фрешевую продукцию. К счастью, люди не пострадали. Команда своевременно вывела работников склада из помещения.

"Этот состав мы начали использовать только на прошлой неделе – после предварительной атаки на нашу логистическую инфраструктуру. И сегодня снова перестраиваем маршруты и ищем решение, чтобы ваши любимые продукты и дальше были рядом", - говорят в команде сети.

Напомним, ранее в Борисполе Киевской области под российский удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста".