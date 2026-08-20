Второй пожар в районе: в Киеве из-за обломков БПЛА горит нежилая застройка, есть раненый
В Голосеевском районе Киева 20 августа в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание еще по одному адресу — на территории нежилой застройки
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .
Экстренные службы направляются на место происшествия.
По словам Кличко, один ранен в Голосеевском районе, где тушат пожар на территории нежилой застройки.
Медики оказывают помощь.
Напомним, что ранее в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника 20 августа произошло возгорание в здании бизнес-центра.
По предварительной информации, в Голосеевском районе было травмировано 2 человека. Также спасатели обнаружили на месте одного погибшего.
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