Второй пожар в районе: в Киеве из-за обломков БПЛА горит нежилая застройка, есть раненый

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В Голосеевском районе Киева 20 августа в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание еще по одному адресу — на территории нежилой застройки

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

Экстренные службы направляются на место происшествия.

По словам Кличко, один ранен в Голосеевском районе, где тушат пожар на территории нежилой застройки.

Медики оказывают помощь.

Напомним, что ранее в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника 20 августа произошло возгорание в здании бизнес-центра.

По предварительной информации, в Голосеевском районе было травмировано 2 человека. Также спасатели обнаружили на месте одного погибшего.

Число погибших в Киеве в результате массированной российской атаки возросло до 15 человек. Еще 39 человек пострадали.

В Борисполе Киевской области под российский удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста".