Подозревается во взяточничестве: суд снял с должности руководителя Николаевского областного ТЦК

Фото: Офис Генерального прокурора

Центральный районный суд Николаева отстранил от должности начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновника подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает RegioNews .

Прокурор настаивал на отстранении должностного лица, поскольку тот, по версии обвинения, может уничтожить или подделать доказательства в уголовном производстве, а также влиять на подчиненных военнослужащих и других должностных лиц Николаевского областного ТЦК и СП.

Подозреваемый и его защитник возражали против ходатайства. Адвокат отмечал, что необходимости в отстранении нет, поскольку риски якобы уже устраняет меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 млн 659 тысяч 200 гривен.

Следователь судья, исследовав материалы и заслушав позиции сторон, принял решение отстранить мужа от должности начальника Николаевского областного ТЦК и СП.

По данным Офиса генерального прокурора, должностное лицо, по версии следствия, потребовало деньги за непринятие мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных, снятие их с розыска в системе "Оберег" и создание условий для дальнейшего бронирования по месту работы.

Кроме того, он якобы обещал помочь тому, чтобы уже мобилизованного мужчину не приняли в воинскую часть и направили на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Чиновнику инкриминируют часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ДБР завершило досудебное расследование в отношении правоохранителя, который за деньги помогал военнообязанным избегать мобилизации.