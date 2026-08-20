Мусорная свалка вместо поля: на Киевщине владелец участков нанес экологии ущерб на 15 млн грн

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области будут судить владельца двух земельных участков в Бучанском районе, который, по данным следствия, допустил систематический завоз и накопление бытовых отходов

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Из-за загрязнения земель окружающей среде нанесли ущерб более чем на 15 млн гривен.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по ч. 2 ст. 239 Уголовного кодекса Украины — загрязнение или порча земель, повлекшая тяжкие последствия. Подозрение ему сообщили в июне 2026 года.

По данным следствия, владелец земель сельскохозяйственного назначения в селе Михайловка-Рубежовка в течение длительного времени организовал или допускал систематический завоз бытовых отходов. Участки, которые предназначались для ведения личного хозяйства, фактически превратились в несанкционированную свалку.

Лабораторные исследования подтвердили значительное загрязнение почв опасными веществами. В образцах зафиксировали превышение допустимых концентраций нефтепродуктов и других загрязнителей, которые могут представлять угрозу окружающей среде, подземным водам и здоровью людей.

По результатам экспертных расчетов, размер ущерба, нанесенного окружающей среде, превышает 15 млн гривен.

Кроме того, прокуратура в интересах Ирпенского городского совета заявила к обвиняемому гражданский иск о взыскании более 15 млн. гривен нанесенного ущерба.

По данным следствия, в результате загрязнения земель их фактически вывели из сельскохозяйственного обращения. Также ухудшилось экологическое состояние территории и снизилась ее хозяйственная ценность.

Напомним, что в течение 11 августа спасатели тушили пожары на двух мусорных свалках в Хустском и Мукачевском районах.