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20 августа 2026, 20:17

Российские войска атаковали дронами Запорожский район: два человека получили ранения

20 августа 2026, 20:17
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Фото: ГСЧС
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Российские войска атаковали общины Запорожского района Запорожской области. В результате ударов беспилотниками ранены двое мужчин

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .

В Кушугуми российский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль во дворе частного дома. В результате удара ранения получил 39-летний мужчина.

Еще один мужчина пострадал в селе Вольное. Там вражеский дрон нанес удар по окраине населенного пункта. Раненый 40-летний мужчина.

Информация о других последствиях атак уточняется.

Напомним, что российские войска 20 августа нанесли удар беспилотником по Киевскому району Харькова.

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