Российские войска атаковали Херсонщину: 17 человек ранены в результате вражеских ударов

Фото: Общественное Херсон

Российская армия в течение 20 августа атаковала населенные пункты Херсона авиацией, ствольной и реактивной артиллерией, а также беспилотниками разных типов. По состоянию на 17:30 известно о 17 раненых гражданских

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, от атак российских дронов в Херсоне и селе Высокое травмировались 17 человек. Среди пострадавших – девять работников коммунального предприятия Херсона.

Также в результате российских атак повреждены частные и многоквартирные дома, учебное заведение, магазин, почтовое отделение, гаражи, пассажирский и легковой транспорт.

По фактам российских атак органы прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что 19 августа российские военные атаковали Херсонщину авиацией, ствольной и реактивной артиллерией, а также дронами разных типов.