В Закарпатье будут судить депутата горсовета за недостоверное декларирование на 78 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

Ужгородская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении действующего депутата Ужгородского городского совета. Его обвиняют во внесении недостоверных сведений в декларацию за 2024 год

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По результатам полной проверки декларации Национальное агентство по предотвращению коррупции установило, что депутат не указал информацию о пользовании гостинично-ресторанным комплексом на окраине Ужгорода стоимостью почти 50 млн грн.

В комплекс входят отель площадью более 1074 квадратных метров, баня, пищевой блок с бассейном, кафе-бар и другие объекты недвижимости. По данным прокуратуры, они работают около 20 лет.

Кроме того, депутат вместе с супругой задекларировал более 108 млн грн наличных в гривневом эквиваленте. В то же время официально подтвержденные финансовые возможности супругов позволяли накопить чуть более 79,7 млн. грн. Таким образом, разница составляет более 28,3 млн. грн.

Депутату инкриминируют умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию - ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт уже направили в суд.

Напомним, что бывшему заместителю руководителя Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" сообщено о подозрении в умышленном декларировании недостоверной информации, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и получении неправомерной выгоды должностным лицом.