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17 серпня 2026, 15:37

На Закарпатті судитимуть депутата міськради за недостовірне декларування на 78 млн грн

17 серпня 2026, 15:37
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чинного депутата Ужгородської міської ради. Його обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За результатами повної перевірки декларації Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що депутат не вказав інформацію про користування готельно-ресторанним комплексом на околиці Ужгорода вартістю майже 50 млн грн.

До комплексу входять готель площею понад 1074 квадратні метри, лазня, харчовий блок із басейном, кафе-бар та інші об’єкти нерухомості. За даними прокуратури, вони функціонують близько 20 років.

Крім того, депутат разом із дружиною задекларував понад 108 млн грн готівки у гривневому еквіваленті. Водночас офіційно підтверджені фінансові можливості подружжя дозволяли накопичити трохи більше 79,7 млн грн. Таким чином, різниця становить понад 28,3 млн грн.

Депутату інкримінують умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації — ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Нагадаємо, що колишньому заступнику керівника Державної установи "Київський слідчий ізолятор" повідомлено про підозру в умисному декларування недостовірної інформації, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

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