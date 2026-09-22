22:20  22 сентября
В Киеве студентов не пускали в укрытие
22:07  22 сентября
Оккупанты атаковали Одесщину реактивными дронами: есть погибший и травмированы
21:50  22 сентября
В Ровно дилер устроил наркобизнес на миллионы
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2026, 22:50

Зеленский встретился с Трампом: будет ли энергетическое перемирие с РФ

22 сентября 2026, 22:50
Читайте також українською мовою
Фото: Радіо Свобода
Читайте також
українською мовою

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи поднимался вопрос энергетического перемирия между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, если россияне не хотят, чтобы Украина атаковала их нефтеперерабатывающие мощности, то Киев ожидает, что РФ не должна атаковать энергетическую систему Украины. При этом он добавил, что от президента США Дональда Трампа он не услышал ни одной просьбы об остановке ударов в одностороннем порядке.

Президент также выразил надежду, что США найдут способ добиться переговоров РФ с Украиной.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ, а россияне якобы согласились делать то же самое в отношении Украины.

Впоследствии пресс-секретарь российского диктатора Сергей Песков заявил, что Кремль якобы поддерживает идею энергетического перемирия с Украиной, о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
энергетическое перемирие Дональд Трамп Владимир Зеленский Украина РФ война
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских НПЗ в Самаре и Башкортостане
22 сентября 2026, 11:56
Из-за обстрелов и непогоды без света оказались жители семи областей – Минэнерго
22 сентября 2026, 10:18
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Одесской области в СИЗО пытали экс-военного ТЦК
22 сентября 2026, 23:15
Оккупанты массированно обстреляли Днепропетровщину: шесть человек пострадали
22 сентября 2026, 22:56
В Запорожье россияне ударили по торговому центру: здание горит
22 сентября 2026, 22:35
В Киеве студентов не пускали в укрытие
22 сентября 2026, 22:20
Оккупанты атаковали Одесщину реактивными дронами: есть погибший и травмированы
22 сентября 2026, 22:07
В центре Харькова 17-летняя девушка ударила незнакомца ножом в спину
22 сентября 2026, 21:57
В Ровно дилер устроил наркобизнес на миллионы
22 сентября 2026, 21:50
В Днепропетровской области будут судить мужчину за убийство 88-летней тети
22 сентября 2026, 21:36
В Ровенской области будут судить злоумышленника, который нанес тяжелое ножевое ранение знакомому
22 сентября 2026, 20:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Все блоги »