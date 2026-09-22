Зеленский встретился с Трампом: будет ли энергетическое перемирие с РФ

Фото: Радіо Свобода

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи поднимался вопрос энергетического перемирия между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, если россияне не хотят, чтобы Украина атаковала их нефтеперерабатывающие мощности, то Киев ожидает, что РФ не должна атаковать энергетическую систему Украины. При этом он добавил, что от президента США Дональда Трампа он не услышал ни одной просьбы об остановке ударов в одностороннем порядке.

Президент также выразил надежду, что США найдут способ добиться переговоров РФ с Украиной.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ, а россияне якобы согласились делать то же самое в отношении Украины.

Впоследствии пресс-секретарь российского диктатора Сергей Песков заявил, что Кремль якобы поддерживает идею энергетического перемирия с Украиной, о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп.