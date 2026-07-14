На Львовщине из-за непогоды обесточено 117 населенных пунктов

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Утром 14 июля из-за непогоды на Львовщине без электроснабжения остались 117 населенных пунктов. Из них 56 обесточены полностью, еще 61 частично

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews .

По его словам, над ликвидацией последствий непогоды и восстановлением электроснабжения работает 31 бригада специалистов "Львовоблэнерго".

К работам привлекли 46 единиц специальной техники.

Жителей области призывают сообщать о поврежденных электросетях в контакт-центр "Львовоблэнерго" или через официальные чат-боты компании.

В случае падения деревьев, веток или травмирования людей из-за непогоды необходимо обращаться в экстренные службы по номерам 101, 103 или 112.

В Главном управлении ГСЧС во Львовской области сообщили, что 14 июля до конца суток в регионе – грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в начале мая в Киев пришло метеорологическое лето на неделю раньше нормы. Специалисты зафиксировали постоянный переход температуры через отметку +15°С.