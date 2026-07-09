Говерла чуть не стала ловушкой: спасатели помогли заблудившимся в непогоду туристам

Фото: ГСЧС

На Закарпатье спасатели помогли паре туристов из Кривого Рога, заблудших во время восхождения на Говерлу из-за внезапного ухудшения погодных условий

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

27-летняя женщина и 28-летний мужчина отправились по маршруту от учебно-спортивной базы в поселке Ворохта в направлении горы Говерла. Из-за непогоды они потеряли ориентировку, а при поиске пути женщина упала и травмировала ногу.

Закарпатские спасатели обнаружили туристов у подножия Говерлы. К моменту обнаружения они были истощены и сильно замерзли.

Чрезвычайники оказали пострадавшей медицинскую помощь и сопровождали обоих путешественников в безопасное место — села Лазещина.

В ГСЧС призывают туристов перед походами обязательно проверять прогноз погоды и устанавливать мобильное приложение "Спасение в горах", которое может помочь в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, что вечером 14 апреля на горной долине Закукул, вблизи поселка Ворохта Надворнянского района, травмировал руку 11-летний парень из Хмельнитчины. Подросток был в горах в составе туристической группы.