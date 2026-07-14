Украинские дроны поразили еще 11 российских судов в Азовском море

Скриншот с видео

В ночь на 14 июля украинские военные поразили еще 11 российских судов в Азовском море

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает RegioNews .

По его словам, атаки направлены на так называемый "теневой" флот РФ, используемый для транспортировки российской нефти. Речь идет о небольших танкерах-"курьерах", перевозящих нефть из портов через Азовское море к крупным танкерам в Черном море для дальнейшего экспорта.

Бровди отметил, что украинские беспилотники не обязательно топят суда, но выводят их из строя, превращая в дрейфующие корабли. Он добавил, что это усложняет экспорт российской нефти и ограничивает поставки горючего во временно оккупированный Крым.

Командующий также заявил, что поражение таких судов является частью стратегии по парализации логистики российского "теневого" флота и снижению его возможностей обеспечивать военные и экономические потребности РФ.

Напомним, в течение прошлой недели военные Сил беспилотных систем наносили удары в среднем каждые 112 минут по танкерам, буксирам, паромам или сухогрузам в Азовском море.