Россияне ударили по Краматорску: горели жилые дома и торговый центр

Фото: ГСЧС Донбасса

Ночью российские войска в очередной раз атаковали Краматорск. Под ударом оказался частный жилой сектор – повреждены три дома, возникли пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и локализовали возгорание на площади 280 квадратных метров.

Из-за угрозы повторных обстрелов работы по ликвидации пожара пришлось временно приостановить.

Также в результате еще одного обстрела Краматорска загорелось здание торгового центра. Чрезвычайники быстро ликвидировали пожар и не допустили распространение огня.

Кроме того, в Славянске российский FPV-дрон попал в припаркованный гражданский автомобиль. Пожар, возникший в результате удара, спасатели оперативно потушили.

Напомним, в ночь на 9 июля российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 94 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание на 13 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых дронов в четырех местах.