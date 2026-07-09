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09 июля 2026, 11:34

Россияне ударили по Краматорску: горели жилые дома и торговый центр

09 июля 2026, 11:34
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Фото: ГСЧС Донбасса
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Ночью российские войска в очередной раз атаковали Краматорск. Под ударом оказался частный жилой сектор – повреждены три дома, возникли пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и локализовали возгорание на площади 280 квадратных метров.

Из-за угрозы повторных обстрелов работы по ликвидации пожара пришлось временно приостановить.

Также в результате еще одного обстрела Краматорска загорелось здание торгового центра. Чрезвычайники быстро ликвидировали пожар и не допустили распространение огня.

Кроме того, в Славянске российский FPV-дрон попал в припаркованный гражданский автомобиль. Пожар, возникший в результате удара, спасатели оперативно потушили.

Напомним, в ночь на 9 июля российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 94 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание на 13 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых дронов в четырех местах.

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война пожар ГСЧС Краматорск Донецкая область атака дома
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