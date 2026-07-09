Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні

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Військовозобов'язаний, який 8 липня випав із вікна третього поверху будівлі Ужгородського РТЦК та СП, помер у лікарні

Про це Суспільному повідомив директор Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні Олег Голуб, передає RegioNews.

За його словами, чоловіка доставили до медзакладу 8 липня після обіду. Попри зусилля лікарів, він помер 9 липня о 07:00.

У Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області повідомили, що 6 липня поліцейські доставили чоловіка до Ужгородського ТЦК. Він мав статус обмежено придатного до військової служби, після чого був призваний та направлений до одного з підрозділів Національної гвардії на Закарпатті.

Подія сталася, коли військовозобов'язаний перебував на пункті збору в очікуванні відправлення. Представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков відвідав ТЦК та лікарню. Станом на 8 липня чоловік перебував без свідомості. За попередньою інформацією, внаслідок падіння він отримав численні переломи та інші тяжкі травми.

За фактом інциденту Військова служба правопорядку розпочала службову перевірку. Слідчо-оперативна група поліції оглянула місце події та вилучила записи з камер відеоспостереження.

У поліції повідомили, що за фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство") із приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, напередодні вдень в Ужгородському районному ТЦК чоловік, який знаходився на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув із вікна третього поверху будівлі.

Раніше Міністерство оборони анонсувало комплексну перевірку Одеського та Миколаївського ТЦК та СП. Рішення ухвалено у відповідь на повідомлення про можливі порушення прав громадян, зокрема щодо вилучення мобільних телефонів та випадків приниження гідності.

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