На ТОТ Херсонщины оккупанты выселяют людей из домов и хоронят боеприпасы в детсадах

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На временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях и оказывать давление на местных жителей

Об этом сообщило движение сопротивления "Желтая лента", передает RegioNews.

Активисты все чаще рассказывают о принудительном выселении людей из собственных домов. В освободившееся жилье, по их данным, заселяются российские военные или коллаборанты.

Также оккупанты обустраивают военные склады в гражданских объектах. В частности, подвалы действующих детских садов на временно оккупированных территориях используются для хранения оружия и боеприпасов.

По сообщениям активистов, такие действия связаны со страхом российских военных по поводу ударов по их логистическим объектам.

"Оккупанты панически боятся ударов по своим логистическим узлам, поэтому хоронят снаряды там, где обустроить военные объекты нормальному человеку никогда бы не пришло в голову", – подчеркивают в движении сопротивления.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях. Официально это объясняют "повышением безопасности".