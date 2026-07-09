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09 июля 2026, 12:30

В Киеве блогер получил подозрение: "развел" людей на 2,5 миллиона

09 июля 2026, 12:30
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Фото: Национальная полиция
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В столице разоблачили 33-летнего блоггера. Он выдавал себя за успешного предпринимателя и инвестора

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Аферист специально убеждал людей вкладывать деньги в якобы прибыльные проекты. В частности, проекты, приобретение франшиз и оборудование для создания собственного бизнеса. Злоумышленник активно использовал социальные сети, где публиковал информацию о своей якобы успешной деятельности. Он убеждал людей, что вложенные средства принесут значительную прибыль.

С каждым "клиентом" аферист заключал договор, чтобы создать впечатление законности его "дела". После того как люди перечисляли ему деньги, он создавал видимость выполнения договоренностей, уверяя, что реализация проектов продолжается по плану, однако фактически не выполнял взятые на себя обязательства и не возвращал полученные средства.

В общей сложности он обманул людей минимум на 2,5 миллиона гривен.

"Если вы или ваши родные стали жертвами этой мошеннической схемы, обращайтесь в Святошинское управление полиции, звоните по телефону на спецлинию 102 или по номеру +380 98 734 0646", - призывают правоохранители.

Напомним, в Прикарпатье псевдобанкиры оставили пенсионерку без последних денег. Женщине позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Он уверил ее, что якобы для "защиты" денег она должна сообщить ему конфиденциальные данные банковской карты. Со счета женщины сняли 75 тысяч гривен.

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