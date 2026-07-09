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09 июля 2026, 12:41

В Черноморске Одесской области собирают подписи за безопасное транспортное сообщение

09 июля 2026, 12:41
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Фото: ГО "Захист держави"
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Жителей Черноморской общины призывают присоединиться к сбору подписей под коллективным обращением в Кабинет Министров по решению проблемы безопасного транспортного сообщения между населенными пунктами

Как передает RegioNews, инициативу продолжает общественная организация "Захист Держави".

В ОО поблагодарили всех жителей, которые уже поддержали инициативу, подчеркнув, что активная гражданская позиция помогает привлечь внимание государства к важному для общества вопросу.

Жителей, еще не успевших присоединиться к сбору подписей, приглашают сделать это в офисе ГО "Захист Держави" и благотворительного фонда "Черноморский путь" по адресу: проспект Мира, 6.

Поставить подпись можно ежедневно с 10:00 до 18:00.

Инициаторы акции отмечают, что каждая подпись является дополнительным аргументом для того, чтобы вопрос безопасного транспортного сообщения между населенными пунктами общества был рассмотрен и решен на государственном уровне.

Напомним, по инициативе ГО "Захист Держави" в Хмельницкой области для местной молодежи организовали масштабную военно-патриотическую подготовку. Лицеисты отрабатывали основные навыки безопасности, тактической медицины и командного взаимодействия.

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ГО Захист Держави Одесская область Черноморск Кабмин обращение подписи
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