В ТЦК на Закарпатье погиб мобилизованный – начато расследование

Иллюстративное фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

В Воловецком районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на Закарпатье умер мобилизованный мужчина

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews .

Предварительно сообщается, что его могли избить, что якобы привело к смерти.

Представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщило о начале безотлагательного расследования в рамках парламентского контроля.

Также направлены соответствующие запросы в Государственное бюро расследований, Военную службу правопорядка, Национальную полицию Закарпатской области и специализированную прокуратуру в сфере обороны.

На данный момент официальных комментариев от Закарпатского областного ТЦК и СП нет.

Как известно, в начале апреля 2026 года во время мониторингового визита представители омбудсмена зафиксировали ряд нарушений прав человека в Ужгородском ТЦК. Среди них – ненадлежащие условия содержания людей, антисанитария, вероятное незаконное лишение свободы и игнорирование состояния здоровья граждан.

5 июня суд избрал меры пресечения трем работникам Ужгородского РТЦК и СП. Исполняющий обязанности начальника центра заключили под стражу без права внесения залога.

Начальнику группы военного учета и инструктору назначили заключение под стражей с возможностью внесения залога.

Временно исполняет обязанности начальника Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки будет подполковник Александр Шаповал.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что в Украине зафиксировано по меньшей мере четыре случая смерти граждан в помещениях территориальных центров комплектования.

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