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15 червня 2026, 14:28

У ТЦК на Закарпатті загинув мобілізований – розпочато розслідування

15 червня 2026, 14:28
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Ілюстративне фото: Facebook/Дмитро Лубінець
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У Воловецькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Закарпатті помер мобілізований чоловік

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Попередньо повідомляється, що його могли побити, що нібито й призвело до смерті.

Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомило про початок невідкладного розслідування в межах парламентського контролю.

Також направлено відповідні запити до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Національної поліції Закарпатської області та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Станом на зараз офіційних коментарів від Закарпатського обласного ТЦК та СП немає.

Як відомо, на початку квітня 2026 року під час моніторингового візиту представники омбудсмена зафіксували низку порушень прав людини в Ужгородському ТЦК. Серед них – неналежні умови утримання людей, антисанітарія, ймовірне незаконне позбавлення волі та ігнорування стану здоров’я громадян.

5 червня суд обрав запобіжні заходи трьом працівникам Ужгородського РТЦК та СП. Виконувача обов’язків начальника центру взяли під варту без права внесення застави.

Начальнику групи військового обліку та інструктору призначили тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі тимчасово виконувати обов'язки начальника Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки буде підполковник Олександр Шаповал.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що в Україні зафіксовано щонайменше чотири випадки смерті громадян у приміщеннях територіальних центрів комплектуванн

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