На Хмельнитчине изнасиловали 24-летнюю женщину: один из фигурантов – несовершеннолетний
В Летичево правоохранители открыли уголовное производство по факту вероятного изнасилования 24-летней местной жительницы
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что двое местных жителей 16 и 21 года могли изнасиловать 24-летнюю женщину, которая из-за сильного алкогольного опьянения находилась в беспомощном состоянии.
По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование, совершенное группой лиц.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Правоохранители отмечают, что окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по результатам досудебного расследования.
Напомним, в Хмельницкой области будут судить мужчину, который годами насиловал падчерицу. С 2022 по 2024 год злоумышленник регулярно совершал насилие над ребенком, когда матери не было дома. Впервые это произошло, когда девочке было 9 лет. В апреле этого года ребенок решился рассказать об издевательствах матери, которая сразу обратилась в полицию.