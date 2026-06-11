На Хмельнитчине изнасиловали 24-летнюю женщину: один из фигурантов – несовершеннолетний

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Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что двое местных жителей 16 и 21 года могли изнасиловать 24-летнюю женщину, которая из-за сильного алкогольного опьянения находилась в беспомощном состоянии.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование, совершенное группой лиц.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Правоохранители отмечают, что окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по результатам досудебного расследования.

Напомним, в Хмельницкой области будут судить мужчину, который годами насиловал падчерицу. С 2022 по 2024 год злоумышленник регулярно совершал насилие над ребенком, когда матери не было дома. Впервые это произошло, когда девочке было 9 лет. В апреле этого года ребенок решился рассказать об издевательствах матери, которая сразу обратилась в полицию.