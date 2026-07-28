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28 июля 2026, 15:15

В Тернополе легковой автомобиль сбил электроопору

28 июля 2026, 15:15
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Фото: полиция Тернопольской области
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В Тернополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault, в результате которого электроопора упала на проезжую часть. Из-за этого движение транспорта на улице Евгения Коновальца временно осложнено

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Авария произошла на улице Евгения Коновальца в направлении проспекта Степана Бандеры. После столкновения электроопора упала на дорогу, частично перекрыв движение транспорта на этом участке.

На месте происшествия работают все необходимые службы. Правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют ликвидацию последствий аварии.

Водителей призвали учесть усложнение движения при планировании маршрута и, по возможности, пользоваться альтернативными путями объезда.

Информацию о пострадавших и обстоятельствах ДТП правоохранители уточняют.

Напомним, ранее на трассе на Кировоградщине легковушка вспыхнула после столкновения с другим авто . Погибла женщина, травмированный мужчина и двухлетний ребенок.

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