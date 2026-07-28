Фото: полиция

ДТП произошло 27 июля около 18:00 в селе Волица Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Audi A4, 36-летний житель района, не справился с управлением и съехал в кювет, где легковушка перевернулась на крышу.

Водитель автомобиля и его пассажиры, жители Львовского района 20 и 28 лет, получили травмы. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 27 июля в Житомирской области в результате ДТП погибли два человека, среди пострадавших - ребенок.