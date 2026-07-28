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28 июля 2026, 17:50

ДТП с участием пьяного водителя и нападение на полицейскую: в Ровенской области задержали агрессивного водителя

28 июля 2026, 17:50
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Фото: полиция Ровенской области
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27 июля в полицию Ровенской области поступило сообщение о ДТП в селе Большие Межиричи. Недалеко был экипаж в составе ПОГа и ювенальной полицейской, поэтому они немедленно прибыли на место происшествия

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Audi", 49-летний местный житель, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на забор.

Во время общения мужчина, у которого были признаки алкогольного опьянения, отрицал свою причастность к содеянному. Затем он взял камень, разбил стекло легковушки и угрожал им работникам полиции.

На законные требования полицейских мужчина не реагировал, поэтому к нему применили наручники.

Во время задержания он нанес один удар ногой в живот ювенальной полицейской. Сейчас она находится на лечении.

Нападающего в процессуальном порядке поместили в ИВС. Решается вопрос об извещении ему о подозрении.

Кроме того, правоохранители составили на нарушителя 3 админматериала.

Напомним, что авария произошла 27 июля в селе Дзвиняч Ивано-Франковского района . Правоохранители начали расследование.

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