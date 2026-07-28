Фото: Национальная полиция

В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Пересыпском районе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 28 июля около 08:00 во дворе многоэтажки на улице Семена Палия. О взрыве полиции сообщила супруга потерпевшего.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель завел кроссовер и начал движение, после чего автомобиль взорвался. Муж получил ранения, медики осмотрели его на месте происшествия.

По данным источников "Думской", владелец автомобиля является военнослужащим. Правоохранители среди версий происшествия рассматривают возможный теракт.

На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехника полиции. Специалисты устанавливают причины взрыва и все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Киеве на Оболони произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадал военнослужащий. Инцидент квалифицирован как теракт. В салоне авто находились два человека. Военный получил осколочные ранения, а находившаяся рядом женщина не пострадала.