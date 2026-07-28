Фото: Киевская городская прокуратура

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Досудебным расследованием установлено, что в начале мая 2026 между мужчиной, который на тот момент был действующим судьей Шевченковского районного суда г.Киева и другими людьми во дворе дома возник конфликт.

Служителю Фемиды сделали замечание по поводу того, что он громко слушал русскую музыку. На замечание судья отреагировал нецензурной бранью, вышел из машины с оружием, демонстративно привел ее в боевую готовность и направил в сторону своих оппонентов. При этом на какие-либо просьбы людей успокоиться не реагировал.

Один из мужчин сверг обвиняемого на землю, чтобы забрать оружие, однако тот успел произвести три неприцельные выстрела, создав своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые находились рядом и были свидетелями конфликта.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, что в поселке Затока в Одесской области мужчина напал на действующего военного и ветерана АТО после замечания из-за включенной российской музыки. Нападение произошло 4 июля на территории одной из гостиниц.