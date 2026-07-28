В Прикарпатье 18-летний водитель наехал на скутер: водитель двухколесного не выжил

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно 18-летний водитель Opel Vectra ехал в пределах села Дзвиняч. Он проявил невнимательность и наехал на скутер Yamaha, которым управлял 67-летний мужчина. К сожалению, от полученных травм водитель двухколесного погиб на месте. При этом водитель иномарки уехал с места аварии.

"По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, а также ухода потерпевшего в опасности, следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Черкасской области произошло ДТП с участием двух мотоциклов. Пострадали четверо подростков.