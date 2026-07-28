В Киеве организовали "путешествия" для уклонистов за границу: "билет" за 14 тысяч
В Киеве правоохранители разоблачили схему незаконного выезда за границу. Задержали 25-летнего организатора
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
25-летний мужчина обещал "клиенту" помочь уехать в Молдову. Все детали он планировал рассказать после расчета: свои "услуги" организатор схемы оценил в 14 тысяч долларов. Дополнительно еще тысячу нужно было добавить прямо перед пересечением границы.
Деньги организатор хотел "принять" на криптосчет. Потому правоохранители задержали его прямо в пункте обмена валют. Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Закарпатье разоблачили организаторов незаконного пересечения границы. Их задержали вблизи реки Тиса.
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