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12 червня 2026, 08:52

Стріляв і погрожував ножем: в Ужгороді затримали чоловіка, який утримував сім'ю

12 червня 2026, 08:52
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Фото: Національна поліція
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В Ужгороді зловмиснику, який утримував дружину та дитину, поліція інкримінує незаконне поводження зі зброєю та позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Напередодні в Ужгороді поліцейські провели спецоперацію зі звільнення 31-річної жінки та її 5-річної доньки, яких у приватному будинку проти їхньої волі утримував озброєний чоловік.

За попередньою інформацією, між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік вдарив дружину, після чого почав погрожувати ножем. Згодом він повернувся з пістолетом і здійснив щонайменше три постріли.

На місце події прибули спецпризначенці КОРД, які затримали 37-річного раніше судимого ужгородця та звільнили жінку і дитину. Потерпілих вивели з будинку, вони не постраждали.

Затриманого відповідно до ст. 208 КПК України поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували дії чоловіка за ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, раніше у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив вогонь по людях. Чоловік ходив вулицею і стріляв у перехожих, а потім заховався в супермаркеті взяв у заручники багатьох людей. Його ліквідував поліцейський спецназ.

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