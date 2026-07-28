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28 июля 2026, 15:44

В Ровенской области осужденному за убийство вынесли новый приговор

28 июля 2026, 15:44
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Фото: полиция Ровенской области
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Житель Варасского района, уже отбывающий наказание за убийство и тяжкое телесное повреждение, получил еще один приговор

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

45-летний мужчина, который в апреле 2024 года был осужден за убийство и тяжкое телесное повреждение, проведет за решеткой 6 лет и 1 месяц.

Напомним, фигурант организовал доставку наркотических средств и психотропных веществ в исправительную колонию и их продажу среди осужденных. С этой целью он привлек работника учреждения исполнения наказаний. Последний, находясь под контролем правоохранителей, за вознаграждение передавал ему посылки от находившихся на свободе сообщников.

В свертках с продуктами и бытовыми вещами они тщательно скрывали каннабис, психотропные вещества и мобильные телефоны.

Правоохранители задокументировали деятельность преступной схемы, провели обыски и изъяли доказательства.

Суд утвердил соглашение и признал мужчину виновным в организации незаконной поставки наркотических средств к месту лишения свободы и предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним, что прокуроры Кропивницкой окружной прокуратуры сообщили о подозрении 19-летнему жителю Кропивницкого в незаконном приобретении и хранении особо опасного психотропного вещества с целью сбыта в больших размерах.

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