Угнал электросамокат у двери квартиры: в Днепре полиция разоблачила вора-соседа

Фото: полиция Днепропетровской области

В Новокодаком районе злоумышленник воспользовался тем, что электросамокат был оставлен у двери квартиры, и похитил его

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Событие произошло в начале июля в одном из домов по улице Даниила Галицкого. В полицию обратился местный житель и сообщил об исчезновении принадлежащего ему электросамоката. Сумма нанесенного ущерба составила более 13 тысяч гривен.

Полицейские установили, что в совершении преступления причастен 51-летний местный житель. Похищенное имущество правоохранители изъяли.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Марганце на Днепропетровщине полицейские разоблачили мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов.