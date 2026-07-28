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28 июля 2026, 15:59

В Прикарпатье будут судить иностранца за изнасилование 13-летней девушки

28 июля 2026, 15:59
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Фото: прокуратура Ивано-Франковской области
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Прокуроры Окружной прокуратуры Ивано-Франковска направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего гражданина Республики Индия

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews .

Мужчину обвиняют в изнасиловании малолетнего ребенка. По делу уже состоялись два судебных заседания, а 26 августа 2026 г. в Ивано-Франковском городском суде начнется его рассмотрение по существу. Злоумышленник находится в СИЗО.

По данным следствия, в январе 2023 года обвиняемый – в то время студент 4 курса одного из университетов Ивано-Франковска – познакомился в соцсетях с 13-летней девушкой. После нескольких месяцев переписки, войдя в доверие к школьнице, иностранец пригласил ее в свою арендованную квартиру в Ивано-Франковске под предлогом "познакомиться вживую и провести время вместе". Когда девушка пришла, злоумышленник напоил ее алкоголем и совершил по отношению к ней действия сексуального характера.

Ребенок рассказал обо всем родителям, которые сразу обратились в полицию.

Уже 8 марта 2023 иностранцу сообщили о подозрении. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 805 тыс. грн, которые были внесены. В дальнейшем мужчина нарушил наложенный судом запрет не покидать пределы Ивано-Франковска, из-за чего был объявлен в розыск. Более трех лет он скрывался от следствия за границей.

В сентябре 2025 злоумышленника задержали в Сербии, а в начале июня его экстрадировали в Украину. Из-за нарушения требований меры пресечения суд отправил иностранца под стражу без определения размера залога. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.

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