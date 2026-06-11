Стало відомо, хто очолив Ужгородський ТЦК після арешту керівництва

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Інформацію про це Суспільному підтвердили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше Олександр Шаповал обіймав посаду начальника другого відділу Ужгородського РТЦК та СП.

Призначення відбулося на тлі розслідування можливих порушень у роботі Ужгородського ТЦК.

Як відомо, на початку квітня 2026 року під час моніторингового візиту представники омбудсмена зафіксували низку порушень прав людини. Серед них – неналежні умови утримання людей, антисанітарія, ймовірне незаконне позбавлення волі та ігнорування стану здоров’я громадян.

За даними представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, у приміщенні ТЦК виявили нестачу елементарних побутових умов для десятків людей, а також факти вилучення документів і мобільних телефонів без належного оформлення.

5 червня суд обрав запобіжні заходи трьом працівникам Ужгородського РТЦК та СП. Виконувача обов’язків начальника центру взяли під варту без права внесення застави.

Начальнику групи військового обліку та інструктору призначили тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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