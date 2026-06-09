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09 июня 2026, 22:50

В Закарпатье разоблачили "бизнесмена", который продавал автомобили для ВСУ

09 июня 2026, 22:50
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Фото: Госпогранслужба
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В Закарпатье разоблачили предпринимателя, который организовал схему продажи ввезенных авто из ЕС в Украину. Эти машины ввозились под видом гуманитарной помощи

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, 28-летний предприниматель из Закарпатья ввозил в Украину из стран Европейского союза автомобили под видом гуманитарной помощи. Его задержали, когда он получал 6000 долларов за продажу трех автомобилей.

Теперь он получил подозрение по факту продажи товаров гуманитарной помощи во время военного положения с целью получения прибыли. Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаевской области задержали мужчину, который продавал гуманитарные автомобили для ВСУ. Правоохранители задержали фигуранта при получении от покупателя более 13 тысяч долларов за три автомобиля.

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