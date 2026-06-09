На Закарпатті викрили "бізнесмена", який продавав автівки для ЗСУ

Фото: ДПСУ

На Закарпатті викрили підприємця, який організував схему продажу ввезених авто з ЄС в Україну. Ці машини ввозились під видом гуманітарної допомоги

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 28-річний підприємець з Закарпаття ввозив в Україну з країн Європейського союзу автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. Його затримали, коли він отримував 6 000 доларів за продаж трьох автомобілів.

Тепер він отримав підозру за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану з метою отримання прибутку. Підприємцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали чоловіка, який продавав гуманітарні автомобілі для ЗСУ. Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання від покупця понад 13 тисяч доларів за три автівки.