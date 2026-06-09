Сбывала метамфетамин в подъездах: в Ужгороде задержали 37-летнюю женщину
Оперативники криминальной полиции Ужгородского районного управления задержали 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте метамфетамина
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков местным жителям.
Задержание произошло сразу после очередного сбыта: женщина в подъезде многоэтажки передала клиенту сверток с метамфетамином и получила деньги.
Во время санкционированного обыска по месту жительства задержанной полицейские обнаружили и изъяли устройства для употребления наркотических веществ.
Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Следователи, при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры, сообщили ей о подозрении по ч. 1, 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических средств).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в Виннице правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении психотропных веществ. Девушке уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.