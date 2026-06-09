Сбывала метамфетамин в подъездах: в Ужгороде задержали 37-летнюю женщину

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков местным жителям.

Задержание произошло сразу после очередного сбыта: женщина в подъезде многоэтажки передала клиенту сверток с метамфетамином и получила деньги.

Во время санкционированного обыска по месту жительства задержанной полицейские обнаружили и изъяли устройства для употребления наркотических веществ.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи, при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры, сообщили ей о подозрении по ч. 1, 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических средств).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Виннице правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении психотропных веществ. Девушке уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.