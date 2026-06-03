В Харькове мужчина "поставлял" метадон из больниц

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Житель Харькова мошенническим способом получал метадон в больнице в двойном объеме. Оказалось, что он продавал запрещенные вещества

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 50-летний мужчина с июня 2024 года по назначению врача в одном из медицинских учреждений Харькова регулярно получал для приема средство, содержащее метадон. Однако в марте 2026 года он обратился в еще одну больницу, скрывая терапию в первом заведении. Таким образом, он получал дополнительные 120 таблеток.

Также он покупал метадон с рук и продавал по цене 700 гривен за дозу. На суде он полностью признал свою вину.

"Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров сроком на 3 года", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что в Виннице правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении психотропных веществ.