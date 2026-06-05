В Кировоградской области задержали 25-летнего мужчину, который сбывал амфетамин в собственном доме
Правоохранители сообщили о подозрении 25-летнему жителю Благовещенской территориальной общины по факту незаконного сбыта психотропных веществ (ч. 1 ст. 307 УК Украины)
Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .
По данным следствия, в течение последних двух месяцев мужчина систематически сбывал амфетамин по месту жительства в городе Благовещенское.
После очередного задокументированного факта сбыта он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Во время санкционированных обысков по месту жительства и регистрации подозреваемого стражи порядка изъяли амфетамин, электронные весы для фасовки, мобильные телефоны и наличные средства.
Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
Напомним, что в Кривом Роге на Днепропетровщине полицейские разоблачили преступную группу в составе 10 человек, причастных к сбыту психотропных веществ.