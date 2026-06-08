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08 июня 2026, 18:21

В Черкасской области разоблачили наркогруппу: сбывали амфетамин на 200 тысяч гривен ежемесячно

08 июня 2026, 18:21
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Фото: полиция Черкасской области
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В Черкасской области правоохранители разоблачили наркогруппу с доходом 200 тысяч гривен в месяц

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

По данным следствия, фигуранты занимались незаконным сбытом амфетамина.

Среди них — 49-летний организатор и двое подельников в возрасте 34 и 40 лет.

Ориентировочный ежемесячный доход от незаконной деятельности по ценам черного рынка составил более 200 тысяч гривен.

Лидер группы полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины – незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого и привлечения к ответственности других участников группы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Кривом Роге на Днепропетровщине полицейские разоблачили преступную группу в составе 10 человек, причастных к сбыту психотропных веществ.

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