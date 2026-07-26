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26 июля 2026, 12:15

В Черкасской области мужчина бросил собак в мешок, избил их и выбросил на кладбище

26 июля 2026, 12:15
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Фото из открытых источников
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В Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло в селе Вороновка Черкасской области. Мужчина поместил двух беспородных собак, проживавших на этом дворе, в полимерный мешок и перенес их на близлежащую территорию сельского кладбища. Когда собаки были в мешке, он бил их стеклянной бутылкой. К сожалению, животные погибли.

На суде мужчина признал вину. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации животных, поскольку они погибли в результате преступления, и на основании статьи 75 УК Украины уволил осужденного от отбывания наказания с испытанием сроком на два года.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему жителю Одессы, который жестоко убил своего кота. После того, как животное умерло, мужчина выбросил его в мусорный бак.

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