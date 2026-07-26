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26 июля 2026, 12:55

Во Львовской области подростки на мотоцикле влетели в иномарку

26 июля 2026, 12:55
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Фото из открытых источников
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Авария произошла 25 июля около 22:15 в селе Ушковичи Львовского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно мотоциклом Kovi руководил 16-летний парень. Он столкнулся с Range Rover, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В результате ДТП 16-летний пассажир мотоцикла травмировался, его госпитализировали медики.

"По факту следственные отделения полиции №2 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - говорят в полиции.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения 24-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в городе Броды Золочевского района. В результате ДТП погибли три несовершеннолетних девушек.

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