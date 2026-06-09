Збувала метамфетамін у під'їздах: в Ужгороді затримали 37-річну жінку

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу наркотиків місцевим мешканцям.

Затримання відбулося одразу після чергового збуту: жінка в під’їзді багатоповерхівки передала клієнту згорток із метамфетаміном та отримала гроші.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманої поліцейські також виявили та вилучили пристрої для вживання наркотичних речовин.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, повідомили їй про підозру за ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Вінниці правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку, яку підозрюють у розповсюдженні психотропних речовин. Дівчині вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.