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09 червня 2026, 11:24

Збувала метамфетамін у під'їздах: в Ужгороді затримали 37-річну жінку

09 червня 2026, 11:24
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Фото: Національна поліція
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Оперативники кримінальної поліції Ужгородського районного управління затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збуті метамфетаміну

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу наркотиків місцевим мешканцям.

Затримання відбулося одразу після чергового збуту: жінка в під’їзді багатоповерхівки передала клієнту згорток із метамфетаміном та отримала гроші.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманої поліцейські також виявили та вилучили пристрої для вживання наркотичних речовин.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, повідомили їй про підозру за ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Вінниці правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку, яку підозрюють у розповсюдженні психотропних речовин. Дівчині вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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