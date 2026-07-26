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26 июля 2026, 11:30

В Киеве военный СЗЧ напал на мужчину с ножом

26 июля 2026, 11:30
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Фото из открытых источников
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В Киеве судили военного. Сначала он не возвращался к месту службы после ВЛК, а затем напал с ножом на мужчину

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 1 января этого года. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Военный вместе со своим знакомым покинул квартиру, а потом вернулся, прихватив с собой раскладной нож. Они позвали потерпевшего в коридор, где произошла потасовка. Во время потасовки военный нанес потерпевшему девять ударов ножом в туловище и покинул место происшествия, не оказав помощи.

Потерпевший получил многочисленные ножевые ранения, из которых два - проникающие ранения грудной клетки и живота.

Выяснилось, что военного мобилизовали в апреле 2022 года. Он прошел военно-врачебную комиссию, но так и не вернулся в воинскую часть. Что касается потасовки, то суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения.

Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы

Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел инцидент с ТЦК. Омбудсману по правам человека сообщили, что 61-летний мужчина прикован к авто наручниками.

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