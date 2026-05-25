В столице правоохранители сообщили о подозрении двум фигурантам, которые подожгли автомобиль BMW X7, принадлежавший одному из столичных бизнесменов

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в марте этого года в Дарницком районе Киева.

По данным следствия, к преступлению причастен 45-летний местный житель, ранее уже судимый за убийство.

Следователи установили, что мужчина вместе с сообщником прибыл в один из жилых комплексов столицы. Выдавая себя за работника службы доставки, они проникли на территорию паркинга, после чего подожгли автомобиль киевлянина.

В результате пожара BMW X7 был полностью уничтожен. Также значительные повреждения получили еще три автомобиля, припаркованные рядом.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении. За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы.

