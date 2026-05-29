Випив, посварився і підпалив будинок: на Закарпатті затримали 24-річного чоловіка

На Мукачівщині правоохоронці оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному підпалі житлового будинку у селищі Чинадійово

Про це повідомила поліція області.

Повідомлення про пожежу на даху будинку на вулиці Глинянська надійшло 29 травня близько 00:30. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку.

Під час огляду місця події поліцейські встановили, що причиною займання став умисний підпал. На території домоволодіння виявили пляшку з легкозаймистою речовиною, а неподалік – уламки ще однієї ємності, яка вибухнула під час пожежі.

Правоохоронці швидко встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився 24-річний житель села Обава.

За даними слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом вживали алкоголь. Між ними виник конфлікт на ґрунті особистих стосунків. Після сварки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки, щоби помститися.

Вже за кілька годин оперативники розшукали підозрюваного. Експертиза показала, що він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом події відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.129 та ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України – погроза вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

