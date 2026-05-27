27 мая 2026, 10:07

В Ужгороде после ДТП водитель снял номера и скрылся: авто связывают с семьей судьи

Скриншот с видео
В Ужгороде патрульные разыскали водителя, совершившего ДТП на площади Шандора Петефи и покинувшего место аварии

Об этом сообщили в патрульной полиции Закарпатской области, сообщает RegioNews.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло ночью. Прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили автомобиль Volkswagen без государственных номерных знаков.

По предварительным данным, водитель не соблюдал безопасную скорость движения и дистанцию, из-за чего врезался в дорожное ограждение.

К моменту прибытия правоохранителей водителя на месте не было. Используя служебную информацию, патрульные установили государственный номерной знак автомобиля и человека, причастного к аварии.

Впоследствии инспекторы установили местонахождение водителя и разыскали его по месту жительства.

На мужчину составили административные материалы по ст. 124 КУоАП – нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП, а также по ст. 122-4 КУоАП – оставление места дорожно-транспортного происшествия.

В то же время журналист Виталий Глагола заявил, что попавший в ДТП автомобиль Volkswagen Touareg якобы принадлежит семье замглавы Закарпатского окружного административного суда Наталии Маецкий.

По его словам, речь идет о Volkswagen Touareg, зарегистрированном на 72-летнего Дмитрия Маецкого. Также в декларации Натальи Маецкой указано право пользования этим автомобилем.

В соцсетях распространяют видео с камер наблюдения, на котором после аварии мужчина, похожий на мужчину судьи, выходит из автомобиля, снимает номерные знаки и оставляет поврежденное транспортное средство на площади.

Официально личность водителя правоохранители не называли.

