На Полтавщине автобус врезался в грузовик: травмированы шесть человек

В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика, в результате которого пострадали люди

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 23 апреля около 07:30 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле села Калиновка Гребенковской территориальной громады Лубенского района.

По предварительным данным, автобус SOR под управлением водителя 1985 года рождения столкнулся с грузовиком Scania, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили шесть пассажиров автобуса. Их госпитализировали в медицинские учреждения для оказания помощи и установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

Пока причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 15 апреля в Польше опрокинулся микроавтобус с украинцами. Предварительно водитель фургона Mercedes не справился с управлением. В салоне было пятеро взрослых людей и 9-летний ребенок. Водителя и одного из пассажиров госпитализировали.