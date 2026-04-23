Выбросил револьвер в окно: подробности стрельбы во Львове от полиции
Правоохранители сообщили подробности инцидента на улице Гринченко во Львове утром 23 апреля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Стрельбу в одной из квартир устроил 34-летний местный житель, имеющий ментальные нарушения.
Сообщение о выстрелах поступило на линию 102 около 09:20. На место происшествия прибыли спецназовцы, оперативники и патрульные. Увидев полицейских, мужчина выбросил оружие в окно.
Правоохранители установили, что это был револьвер системы Флобер – его изъяли и отправили на экспертизу.
В результате происшествия никто не пострадал. Самого стрелка передали медикам – его доставили в специальное лечебное учреждение.
Полиция решает вопрос о правовой квалификации инцидента.
Ранее сообщалось, что полицию вызвали соседи квартиры, откуда были слышны выстрелы.