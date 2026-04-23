Правоохранители сообщили подробности инцидента на улице Гринченко во Львове утром 23 апреля

Стрельбу в одной из квартир устроил 34-летний местный житель, имеющий ментальные нарушения.

Сообщение о выстрелах поступило на линию 102 около 09:20. На место происшествия прибыли спецназовцы, оперативники и патрульные. Увидев полицейских, мужчина выбросил оружие в окно.

Правоохранители установили, что это был револьвер системы Флобер – его изъяли и отправили на экспертизу.

В результате происшествия никто не пострадал. Самого стрелка передали медикам – его доставили в специальное лечебное учреждение.

Полиция решает вопрос о правовой квалификации инцидента.

Ранее сообщалось, что полицию вызвали соседи квартиры, откуда были слышны выстрелы.