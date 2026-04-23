23 апреля 2026, 11:56

Выбросил револьвер в окно: подробности стрельбы во Львове от полиции

Фото: полиция
Правоохранители сообщили подробности инцидента на улице Гринченко во Львове утром 23 апреля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Стрельбу в одной из квартир устроил 34-летний местный житель, имеющий ментальные нарушения.

Сообщение о выстрелах поступило на линию 102 около 09:20. На место происшествия прибыли спецназовцы, оперативники и патрульные. Увидев полицейских, мужчина выбросил оружие в окно.

Правоохранители установили, что это был револьвер системы Флобер – его изъяли и отправили на экспертизу.

В результате происшествия никто не пострадал. Самого стрелка передали медикам – его доставили в специальное лечебное учреждение.

Полиция решает вопрос о правовой квалификации инцидента.

Ранее сообщалось, что полицию вызвали соседи квартиры, откуда были слышны выстрелы.

стрельба Львов полиция задержание многоэтажка
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
