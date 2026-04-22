Фото: ГСЧС

Пожар произошел ночью 22 апреля в частном доме в селе Лазы Тячевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

О возгорании на улице Победы спасателей сообщил сосед, проснувшийся от треска шифера.

Во время разведки пожара огнеборцы обнаружили тела двух человек у входной двери. Вероятно, 80-летний мужчина и его 74-летняя жена пытались самостоятельно выйти из комнаты, однако вдохновившись продуктами горения, не смогли этого сделать.

Спасатели потушили пожар. Пламя уничтожило крышу и вещи внутри дома на площади 70 кв.м, однако огнеборцы сумели спасти расположенную рядом летнюю кухню.

Причины пожара устанавливаются.

